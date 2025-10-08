空手の全国大会で優勝した中学生や入賞した小学生が7日県庁を訪れ、インターハイ優勝など今後の目標を語りました。県庁を訪れたのは、8月に岩手県で行われた小学生・中学生全国空手道選手権で入賞した県内選手3人です。中学3年男子個人「形」の部で優勝した鶴岡三中3年の杉沼真瑠空選手。小学5年の「形」の部で準優勝の寒河江麻覇呂選手。同じく小学5年の女子で「組手」3位入賞の今井華選手の3人です。このうち杉沼選手は2年