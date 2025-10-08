◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）追い切り＝１０月８日、栗東トレセンドゥアイズ（牝５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ルーラーシップ）は加藤祥太騎手（レースは三浦皇成騎手）が騎乗し、ＣＷコースを単走。直線でしっかりと気合をつけられて、６ハロン８１秒９―１１秒３をマークした。推進力のある走りで鋭く脚を伸ばした。庄野調教