俳優の阿部寛、藤原大祐、夏川結衣が8日、都内で行われた映画『俺ではない炎上』の”大炎上”御礼イベントに登壇。阿部と夏川が、7回目の共演への思いを語った。【動画】阿部寛＆夏川結衣が息ぴったり！夫婦役での再共演に照れ笑い阿部と夏川は共演が7回目、夫婦役が4回目となる。阿部は、夏川について「今回は一緒のシーンがそれほどないのですが、『こういう感じで来たか』と。常に新鮮で、一番信頼している女優さんです」と