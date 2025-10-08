歌手の木山裕策（57）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。初孫が生まれたことを報告した。木山は「長男夫妻のところに、孫が生まれました！！とても元気な女の子です！」と報告。「今日、妻と一緒に会いに行ってきました。母子共に健康とのことで本当に安心しました」と喜びいっぱいにつづった。「おじいちゃんですね、僕も赤ちゃんをだっこするのも久しぶりで、かなり緊張しました」とつづり、赤ちゃんを笑顔で抱