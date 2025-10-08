日産自動車は８日、電気自動車（ＥＶ）「リーフ」を８年ぶりに全面改良し、１７日から国内で注文受け付けを開始すると発表した。来年１月以降の納車を予定している。航続距離を現行車モデル比１・５倍の７０２キロ・メートルに伸ばし、充電時間も短縮した。価格は５１８万円から。現行モデルと同額のエコカー補助金が支給されれば、実質約４３０万円からの負担で購入できる。来年２月頃には、電池容量を減らした廉価タイプの追