「フェニックス・リーグ、ハンファ−巨人」（８日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）今季日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手（３６）が、ＣＳファイナルＳでの登板を見据えた調整で、先発マウンドに立った。当初は９日・西武戦に登板予定だったが、台風の影響で前倒しとなった。初回は先頭のユ・ロギョルをカウント１−２と追い込んで最後はスプリットで空振り三振。２死となってジャン・ギュヒョンも空振り三振に仕留め