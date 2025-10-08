政治ジャーナリストの田崎史郎氏が８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。高市自民党と公明党の連立合意を巡る会談が不調に終わったことについて言及した。自民党の高市早苗新総裁と公明党の斉藤鉄夫代表が７日に会談したものの、連立合意には至らなかった。斉藤代表は会談後、靖国神社をはじめとする歴史認識の問題、過度な外国人排斥の問題については合意を得られたものの、政治と金の問題については両者の溝は埋まらなかった