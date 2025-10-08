総理大臣の指名選挙を行う臨時国会について、召集の時期を再来週の前半まで遅らす方向で調整していることがわかりました。政府・自民党は当初、15日にも国会を召集し、石破総理の後任を決める方向でしたが、複数の関係者によりますと、召集を再来週まで遅らす方向で調整に入りました。高市総裁の体制となった自民党と、公明党との連立継続の交渉が難航していることなどを踏まえたもので、20日または21日の召集を検討しています。自