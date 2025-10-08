10月6日、パリで発表されたsacai（サカイ）2026年春夏コレクションは、“Coming home”をテーマに、ブランドの核にあるハイブリッドという概念を再構築しながら、その本質へと立ち返る試みを提示しました。創設以来、日常のリアルな服をベースに複雑な構造や異素材の融合を探求してきたsacaiが、今季はさらにその“原点”を深め、最もピュアな「sacaiらしさ」を形にしています。Courtesy of sacai“折り返す”という動きから生まれ