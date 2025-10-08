第96回アカデミー賞国際長編映画賞のペルー代表に選出された映画『Yana-Wara（原題）』が、『少女はアンデスの星を見た』の邦題で12月20日より新宿Kʼs cinemaで劇場公開されることが決定した。 参考：『国宝』第98回アカデミー賞国際長編映画賞日本代表作品に決定 オスカル・カタコラ監督の長編デビュー作『アンデス、ふたりぼっち』に続いてアカデミー賞国際映画賞ペルー代表作品