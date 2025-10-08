（台北中央社）総統府は8日、韓国で今月末に開幕するアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議の台湾代表として、総統府資政（顧問）の林信義（りんしんぎ）氏を派遣すると発表した。林氏が同会議に代表として出席するのは2年連続3度目。林氏は経済界出身。中華汽車副董事長（副会長）や新安産物保険董事長（会長）を経て政界入りし、経済部長（経済相）や行政院副院長（副首相）などを歴任した。現在は政府系ベンチャーキャピタ