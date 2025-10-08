データセクションが後場に一段安となった。調査リポートの公表とともに空売りを仕掛けるショートセラーとして知られる米調査会社のウルフパック・リサーチが８日、データセクに関する調査リポートを公表したことが明らかとなり、嫌気した売りを促したようだ。データセクは７月、米エヌビディア＜NVDA＞の最先端ＡＩ半導体を搭載したサーバーの調達について発表して