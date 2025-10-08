午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７９３、値下がり銘柄数は７５０、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、保険、非鉄金属、銀行など。値下がりで目立つのはゴム製品、精密機器、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS