Image: Amazon 掃除、くっそ楽になります。ほんとそのくらい革命的なお掃除アイテムだと思うのです。そもそもケルヒャーってパワフルだし気持ちよくお掃除できるけど、デカくて取り回しが面倒くさいってイメージあるじゃないですか？ そんな掃除=面倒なイメージが180度変わるのがこの「バケツのケルヒャー」。 ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 Foldable 17,800円