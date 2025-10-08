ÇÐÍ¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê47¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û3»ù¤ÎÊì¡¦µÆÀîÎç¡¢47ºÐ¤ÎÈþ¤·¤µÈäÏª2017Ç¯¤Ë·ëº§¡¢19Ç¯41ºÐ¤ÇÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡¢¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤È¤¤¤¦µÆÀî¡£³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤¬¤Þ¤ÀÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤²¼¤Î»ÒÃ£¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£ºòÇ¯11·î¤ËÎ¥º§¤·¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁêÃÌ¤Ç¤­¤¿¤Î¤¬Ä¹Ç¯¡¢