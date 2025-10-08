中国メディアの紅星新聞は8日、観光でマレーシアを訪れた中国人の男女2人が現地で行方不明になっていると報じた。記事によると、2人は4日午後2時すぎにマンタナニ島にある宿泊施設にチェックインしており、当初の計画では翌5日午前にチェックアウトするはずだった。しかし、5日午後8時前、地元警察に宿泊施設の保安担当者から「チェックアウトの手続きがされておらず、行方が分からない」との通報があったという。この件で取材を受