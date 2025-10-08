俳優の瀧本美織（33）が8日、都内で行われた『TASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT』に出席した。【写真】美しい！ゴージャスなドレスで登場した瀧本美織瀧本は、シャンパンゴールドのドレスをクラシカルに着こなし、ネックレス、イヤリング、リングといったTASAKIのジュエリーと、このたび発表された最新のフレグランス「99 ISLANDS」を身にまとい登場。首元にはTASAKI自慢のパールがきらめいた。フレグランスについて「最初につ