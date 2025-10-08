【その他の画像・動画等を元記事で観る】 いきものがかりがNHK『SONGS』に登場する。 ■2026年にデビュー20周年を迎える、いきものがかり 今年、SNSで注目を集めた「コイスルオトメ」がリバイバルヒットするなど、20年の時を経てもなお幅広い世代から愛され続けている。そこで今回の『SONGS』は「なぜ、いきものがかりは愛され続けるのか？」をテーマにふたりと親交の深い先輩後輩アーティストとのエピソ