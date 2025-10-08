ア・リーグ東地区のヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地でのブルージェイズ戦に8－6で勝利。地区シリーズの対戦成績を1勝2敗とし、崖っぷちで踏みとどまった。主砲のアーロン・ジャッジ外野手が、3点ビハインドを跳ね返す同点3ランを放つなど3安打4打点を記録した。 ■起死回生の同点3ラン 敵地連敗で迎えた第3戦、ヤンキースはこの日も序盤から失点を重ね、3回表終了時には1A