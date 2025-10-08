ソフトバンクの小久保裕紀は54歳の誕生日を迎えた8日、みずほペイペイドームで全体練習を開始。15日に開幕するクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージには左脇腹を痛めている近藤健介外野手（32）は欠場するとの見通しを語った。「（CSは）間に合わないと想定しています。脇腹なのでなかなか、回復は難しい」と想定。一方、日本シリーズへ進出した場合は「可能性は消していない」と希望を持っているとも語った。ま