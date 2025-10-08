8日14時現在の日経平均株価は前日比132.94円（-0.28％）安の4万7817.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は793、値下がりは750、変わらずは70。 日経平均マイナス寄与度は98.99円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が86.87円、アドテスト が17.51円、信越化 が15.66円、ＫＤＤＩ が13.33円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均を17.17円押し上げている。次いでコナミＧ が14.82