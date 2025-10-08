11月15、16日に韓国との強化試合を行う「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」に出場する日本代表メンバーが8日、発表され、セ・リーグの本塁打王、打点王を獲得し、阪神のリーグ優勝に貢献した阪神・佐藤輝明内野手（26）がメンバー入りしなかったことが明らかになった。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の選考につながる大事な対外試合。韓国とはWBCの東京ラウンドで3月7日に対戦する予定。