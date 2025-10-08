新門司―神戸、フェリーなら最安７５９０円ホテルの宿泊料が高騰し、ホテル代わりにもなる交通手段として、夜出発して朝到着する夜行フェリーや夜行バスの利用が増えている。新幹線などとホテルの合計代金に対する割安感が高まっているからだ。九州と関東、関西を結ぶ便は多く、各社は商機とみてＰＲを強化している。（川口尚樹）北九州市の新門司港と関西を結ぶ二つの夜行便を運航する阪九フェリーでは、今年４〜８月の利用客