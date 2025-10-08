俳優の杉浦太陽が6日に自身のアメブロを更新。東京・豊洲の『チームラボプラネッツ TOKYO DMM』を訪れたことを報告した。【映像】巨大ヒラメをさばく杉浦太陽＆辻希美この日、杉浦は「チームラボプラネッツTOKYO DMM 行ってきました〜」と切り出し「光の幻想の中…しっかりと遊びが出来てどこを見ても圧巻なのに、しっかり遊べる技術力の高さに圧倒されました」と、そのクオリティの高さに感銘を受けた様子でコメントした。