（資料写真）７日午後１０時２０分ごろ、平塚市纒の路上で「高齢女性が男にバッグをひったくられた」と１１０番通報があった。平塚署によると、女性（８５）が顔を殴られた上、肩にかけていた手提げバッグ（携帯電話など在中）を奪われた。女性は軽傷。署は強盗致傷事件として調べている。男は２０〜３０代くらいの短髪で、身長１６０センチほど。黒色の長袖に黒色の長ズボンを着用していたという。