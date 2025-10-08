地区S第2戦でトライネンは1死も取れず降板米大リーグのドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に臨む。6日（同7日）の第2戦では勝利したものの、9回に登板したブレイク・トライネン投手が大乱調。不振の右腕に寄り添った人物に、ファンから賛辞が並んだ。9回にマウンドに上がったトライネンは、先頭から3連打を浴び、1死も取れずにKO。ベシア、佐々木朗希とつないで何とか逃げ切ったものの