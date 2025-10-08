9月30日に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が8日、自身のインスタグラムを更新。切実なツラさを訴えた。 【写真】顔のむくみも少しずつ落ち着き始め 「顔のむくみが少しずつ落ち着きはじめたかも」と書き始めるも「そんなことよりお腹痛すぎるまだ後陣痛？が全然やばい」とお腹の痛みが取れない様子。「三日目がピークとかいうけど一週間たっても子宮が痛すぎる」とつづり「わたしは帝王切開で陣痛は味わ