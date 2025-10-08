チャーリーxcxがアルバム「BRAT」に続くニューアルバム制作に没頭する中、テイラー・スウィフトとの「ディス合戦」が再燃している。発端は、テイラーの最新アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」収録曲「アクチュアリー・ロマンティック」。そのタイトルがチャーリーの「エヴリシング・イズ・ロマンティック」に酷似しており、ファンの間で「ディス返し