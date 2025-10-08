オリックス・若月健矢捕手と曽谷龍平投手が８日、東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ 2025日本ＶＳ韓国」（１１月１５、１６日）のメンバーに選出された。若月は１７年のアジアプロ野球チャンピオンシップ以来、自身２度目の代表入り。高い守備力に加え、今季は１２１試合で打率２割７分２厘と課題だった打撃面も向上させた。ケガに強く、来年３月のＷＢＣに出場する可能性があるドジャ