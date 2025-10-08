オリックスは８日、秋季キャンプの日程を発表した。ＩＮＯＵＥ・東部スポーツパーク野球場（高知市東部総合野球場）で１１月６日から２０日まで開催し、休日は１０日、１４日、１８日。参加メンバーは後日、決まり次第発表される。