◆第１１回サウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３（１０月１１日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１０月８日、美浦トレセン２連勝で重賞Ｖを狙うエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、美浦・Ｗコースでアラクラン（２歳新馬）との併せ馬。先行した僚馬を直線では外から余力十分に抜き去った。６ハロン８３秒１―１１秒３。田村調教師は「先週は指示通りに強い負荷をかけて、今週は時計を控え