◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）追い切り＝１０月８日、栗東トレセン重賞初制覇を狙うラヴァンダ（牝４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は田中健騎手（レースは岩田望来騎手）を背に坂路を単走。余力たっぷりに確かな脚取りで伸びて、５３秒２―１２秒０をマークした。中村調教師は「単走なのでいつもより時計は出て