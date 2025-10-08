¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢16Æü¸á¸å10»þ¤è¤êNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØSONGS¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ëÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿µ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¾Ú¸À¡¢ÆÃÊÌ±é½Ð¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Û¤« ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ôº£Ç¯¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥ª¥È¥á¡×¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤­¤â¤Î¤¬