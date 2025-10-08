俳優の阿部寛（61）が8日に都内で、主演映画「俺ではない炎上」大炎上御礼イベントに出席。セルフヘアカットをしていることを明かし「男の人はやってみたら」と勧める場面があった。簡単に世界とつながり瞬時に情報が拡散される現代に潛むSNSえん罪の恐怖を鮮明に描いた同作。阿部はSNSで殺人犯に仕立て上げられ必死に逃げる会社員を演じた。意外なこだわりを問われると「髪の毛は自分で切る方が上手い」とドヤ顔。作品途中