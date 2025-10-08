TBSの良原安美アナウンサー（29）が8日、自身のインスタグラムを更新。同期アナウンサーたちとの仲良しショットを披露した。「我がパワースポット」とつづり、同期入社の宇賀神メグアナウンサー、田村真子アナウンサーとのスリーショットを公開。「30歳かぁ、、と3人でしみじみしながら。きたる誕生日も祝ってもらいました。ありがとう」と今月9日に迎える30歳の誕生日を前倒しで祝ってもらったことを明かした。「お互いに