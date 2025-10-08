インテル・マイアミに所属する元スペイン代表MFジョルディ・アルバが7日、自身のSNSを通じて今季限りで現役を引退することを発表した。今回、公開した動画の中でアルバは、「キャリアに幕を下ろす時が来た。今季終了後、プロキャリアに終止符を打つ決断を下した」と語り、現役引退を正式に表明。続けて「サッカーは僕にすべてを与えてくれた。チームメイト、クラブ、コーチングスタッフに心から感謝している」とコメントした。また