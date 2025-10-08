トーマス・トゥヘル体制初となるW杯出場に向けて順調に歩みを進めているイングランド代表。W杯に向けた欧州予選では6試合を終えて5勝1敗、勝ち点15でグループ首位に立っている。そんなスリーライオンズと本戦を前に森保ジャパンと対戦する可能性があるようだ。『the Guardian』によると、本戦前のテストマッチを3月に予定しており、そこでの対戦相手として日本代表、そしてウルグアイ代表の名前が挙がっている。すでに協議は進めら