■台風２２号（ハーロン）は非常に強い勢力に 【画像】22号とたまごの進路を見る 非常に強い台風第２２号は、日本の南を１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。 非常に強い台風第２２号は、８日１２時には日本の南の北緯３０度００分、東経１３７度２０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風