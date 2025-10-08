丼ぶりと京風うどん「なか卯」は10月15日午前11時、全国の443店舗で「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」(並盛税込690円)など計3種を発売する。イタリア産黒トリュフを使った期間限定メニュー。ラインアップは3種類で、卵を合わせた「黒トリュフ薫る とろたまきのこ親子丼」(並盛税込780円)や、チーズをトッピングした「黒トリュフ薫る チーズきのこ親子丼」(並盛税込850円)も取りそろえる。いずれもテイクアウト可能。なか卯「黒トリ