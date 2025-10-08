洗濯物を効率よく乾かすために活躍する乾燥機。 雨の影響や防犯上の理由などから、洗濯物を外へ干さずに乾燥機を使用する人は多くいます。一方で、乾燥機を1台購入する際にかかる費用や電気代などのランニングコストをふまえて、コインランドリーの乾燥機を使う人もいます。 それでは、洗濯頻度が週3日程度の場合は、乾燥機を購入する場合とコインランドリーを利用する場合、どちらが経済的なのでしょうか。