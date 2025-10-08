スズキ伝説のバイク「VanVan」復活を発表！2025年10月8日、スズキは同年10月下旬に東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催される「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」の出展概要を発表しました。今回のスズキブースでは、同社の伝統的な2輪車「VanVan（バンバン）」の最新モデルとなる新型「e-VanVan（eバンバン）」が参考出展されるといいます。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「VanVan」です！