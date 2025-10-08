Image: Apple まずは拡張現実の普及からです。AIの日進月歩の進化の影に隠れていたスマートグラスに、新しいニュースです。Bloomberg（ブルームバーグ）によると、Apple（アップル）がVision Proの廉価版開発にかけていたリソースを、スマートグラスに再配分するというのです。Appleが開発する2種類のスマートグラスこれまでの噂でAppleは、コードネーム「N100」として安価で軽量なVision Pr