休場明け８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８７．７８ポイント（１．０７％）安の２６６６９．９９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９９．４３ポイント（１．０４％）安の９４７３．９５ポイントと３日続落した。売買代金は１０６５億９３７０万香港ドルにやや拡大している（６日前場は７２３億３８２０万香港ドル）。米株安が嫌気される流れ。