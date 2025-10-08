8日午前、北秋田市で、クリの木の近くにいるクマ1頭が目撃されました。近くには学校があり、警察が警戒広報を行っています。北秋田警察署の調べによりますと、8日午前11時10分ごろ、北秋田市阿仁水無字上岱の林で、40代の男性が、クリの木の近くにいる体長約50センチのクマ1頭を目撃しました。近くの民家までは約20メートルで、50メートルほどの場所には義務教育学校阿仁学園があり、警察がパトカーで警戒広報を