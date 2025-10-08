◆ソフトバンク全体練習（8日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が54歳の誕生日を迎えた。練習後、選手たちから祝福を受け、孫正義オーナーからは花束と高級ワインが贈られた。報道陣からもケーキがプレゼントされ、笑顔を浮かべた。小久保監督は「毎年、誕生日に思うことは生んでもらった母に感謝です。お母さんに感謝する日かなと思っています。2017年に他界しましたけど、それから誕生日を迎えるたび