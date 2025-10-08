気象庁は8日午前10時半、発達する熱帯低気圧に関する情報を発表した。8日9時の観測によると、熱帯低気圧がフィリピンの東の北緯17度40分、東経138度25分にあって、1時間におよそ35の速さで西北西へ進んでいる。中心の気圧は1006ヘクトパスカル、最大風速は15、最大瞬間風速は23となっている。熱帯低気圧は今後24時間以内に台風に発達する見込みという。熱帯低気圧の中心は、12時間後の8日午後9時には日本の南の北緯20度40分、