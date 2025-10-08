Ｊ１リーグ悲願の初優勝を目指す京都サンガＦ．Ｃ．の曹貴裁監督が好調２位のチームを分析。川崎フロンターレ戦では１−１のドローに終わったが、その試合の“捉え方”について変化があった。「勝ち点２を落としたという気持ちのままで」と話す理由とは？▼京都の曹貴裁監督が上位につける“秘訣”を分析関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代