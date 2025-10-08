ファミリーマートは10月7日、「パフェ佐藤監修ピスタチオといちごのパフェ」(498円)を北海道のファミリーマートで発売した。「パフェ佐藤監修ピスタチオといちごのパフェ」(498円)同商品は、札幌のシメパフェ人気店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」とのコラボ第2弾となる。「パフェ、珈琲、酒、佐藤」店舗外観昨年発売した第1弾は、本格的な味わいが好評を博し、SNS上でも「お店のパフェみたい!」「コンビニスイーツとは思えないクオリ