◇フェニックス・リーグ巨人―ハンファ（2025年10月8日SOKKEN）巨人・田中将大投手が「みやざきフェニックス・リーグ」の韓国・ハンファ戦で先発し、4回2安打無失点と、5奪三振と好投した。初回から2三振を奪っての3者凡退と最高の立ち上がり。2回こそ連打を許したが、後続を断って無失点。3、4回は再び3者凡退に封じた。9月30日の中日戦で6回4安打2失点と力投し日米通算200勝を達成。試合後には阿部監督が「もちろん