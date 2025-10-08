フレッシュネスは10月8日、新「ドリップコーヒー」(S 290円/T 360円/G 430円)と「作りたてスコーンサンド」3種(各390円)を全国のフレッシュネスバーガー店舗で発売する。「ドリップコーヒー」(S 290円/T 360円/G 430円)、「作りたてスコーンサンド」(各390円)、「揚げたてチュロス チョコソース」(430円)○新ドリップコーヒーと3種の作りたてスコーンサンド今回採用した新ドリップコーヒーは、ブラジルのコクあるマイルドさ、グァ